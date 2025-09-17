Nos Anjos, este café serve uma especialidade de Taiwan – e é bem doce

Yeyeh escolheu Lisboa para viver e os Anjos para abrir o primeiro café de ‘wheel cakes’ da cidade. A milhares de quilómetros de casa, esta comida de rua típica de Taiwan está a fazer sucesso.

A pequena fachada facilmente passa despercebida na concorrida Rua do Forno do Tijolo. Há mais de um ano, Yeyeh abriu aqui um pequeno café, pensado à imagem e semelhança das pequenas lojas do país onde cresceu. Depois de alguns meses a vender bolos em mercados, os tradicionais wheel cakes (ou bolos roda) ganharam uma montra fixa. No Taiyaki Café também se serve chá, mas são os doces taiwaneses que mais convidam a entrar.

"É como o nosso pastel de nata. E é uma comida de rua em Taiwan, por isso também é muito fácil de encontrar. Normalmente, as pessoas comem para acompanhar o chá da tarde. É uma espécie de lanche", começa por explicar Yeyeh, que depois de Austrália, França e Bélgica, escolheu Lisboa para morar.

RITA CHANTRE

Originalmente, um wheel cake não tem de ser doce, mas aqui a pasteleira de serviço dá prioridade aos recheios plenos de açúcar. Sim, por muito fofa e arejada que seja esta massa, o que move a grande maioria das pessoas é o momento em que saboreiam o creme que está no interior. Na vitrine convivem sabores tradicionais e novas receitas, testadas por Yeyeh. Os recheios de creme de pasteleiro e de feijão azuki são clássicos taiwaneses, enquanto a matcha, o chocolate, o milk tea e a Nutella com banana são fórmulas próprias. Sobra espaço para uma última sugestão, o único bolo salgado do menu, com recheio de queijo e ovo. Custam todos 3,50€, à excepção dos bolos que combinam dois sabores – aí o preço sobe para 3,90€.

"Talvez muitas das pessoas nunca tenham estado em Taiwan, mas quis que, ao entrarem aqui, sentissem um bocadinho que estão lá. Por exemplo, toda a decoração é inspirada nas lojas de Taiwan. Elas são assim – construções em madeira, com elementos em bambu, bules tradicionais. Além disso, quis trazer também o chá taiwanês, que é bastante típico. É um oolong de alta qualidade e muito difícil de encontrar em Portugal", explica a proprietária. Tomar o mais puro dos chás taiwaneses fica por 3€. Os apreciadores de café e derivados ficam igualmente bem servidos. As opções vão do simples expresso (1€) ao brûlée sugar latte (3,50€).

RITA CHANTRE Wheel cake com recheio de matcha

Não foram só o chá e a inspiração para a decoração que Yeyeh mandou vir de Taiwan. Também a máquina usada para fazer os wheel cakes veio do outro lado do mundo. É nela que, atrás do balcão, a jovem empreendedora – que é designer de formação e criou toda a imagem do Taiyaki Café – prepara os doces. Primeiro coze as metades e, só depois de aplicado o recheio é que as duas partes são unidas.

Na montra, há sempre bolinhos prontos a sair, ao contrário das ruas de Taiwan, onde são feitos na hora e geram algumas filas. "Aqui na Europa, a maioria das pessoas não gosta de ficar na fila, então tenho sempre estes bolos com mais saída já preparados. Quando pedem, aqueço-os um bocadinho, mas é mais rápido do que estar a fazê-los na hora", esclarece.

RITA CHANTRE Yeyeh, a proprietária do Taiyaki Café

Também a tradição que envolve o momento do chá é seguido à risca. Há bules e pequenas chícaras, como se estivéssemos em Taiwan, e ainda uma variedade de chás em pequenos pacotes, para quem quiser levar um bocadinho da experiência para casa. Embora o espaço não seja amplo – tem três pequenas mesas e um balcão –, a ideia é fazê-lo crescer na diversidade da oferta. Além de novos recheios, nomeadamente salgados (e olhe que o de rabanete é um clássico), Yeyeh já pensa em trazer para os Anjos novas especialidades taiwanesas. Haja apetite e vontade de provar novos sabores.

Rua do Forno do Tijolo, 56A (Anjos). Ter-Dom 10.00-18.00

