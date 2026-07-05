Inaugurada em 1950 nos Restauradores, a Pinóquio foi uma das melhores lojas de brinquedos, e de artigos para crianças e bebés, de Lisboa. Fechou em 1980 e dois anos depois abriu lá o restaurante e cervejaria com o mesmo nome.

Em Agosto de 1950, em pleno Verão lisboeta, abriu nos Restauradores, mesmo ao fim da praça, no canto esquerdo, junto ao quiosque homónimo, aquela que foi uma das melhores lojas de brinquedos da capital: a Pinóquio. Escrevia, à altura, o Diário de Lisboa, citado pelo blogue Restos de Colecção: “Os olhos de todos os meninos de Lisboa – e dos adultos também – vão ficar cativados por esse mundo maravilhoso onde não faltará nada para fazer a alegria de um pequenito”. A loja juntava-se, naquele ramo de comércio e na localização, às prestigiadas Biagio Flora e Kermesse de Paris, que ficavam no lado oposto dos Restauradores.

Além de brinquedos, a Pinóquio vendia ainda artigos para crianças e bebés, desde roupas a carrinhos. E como as duas atrás citadas, tornou-se num endereço obrigatório para a miudagem ir ver brinquedos na Baixa, uma verdadeira caverna de Ali-Babá do género. A Pinóquio tinha também o seu próprio Pai Natal, que todos os anos, na quadra natalícia, estacionava o seu trenó puxado por renas (de cartão…) à porta, e tirava fotografias com os mais pequenos, trazendo também consigo “as últimas novidades em brinquedos nacionais e estrangeiros”, como rezava então a publicidade. A Pinóquio fechou em 1980. Em 1982, e mantendo o nome, abriu em seu lugar um restaurante e cervejaria, que ainda lá hoje se mantém.

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