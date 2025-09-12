Lisboa

Palácio Chiado: fomos conhecer o novo chef e o que ele anda a tramar

O palácio lisboeta começa um novo capítulo, com André Pinto aos comandos da cozinha. Nas próximas semanas haverá mais novidades na carta pensada para a partilha.

Andreia Costa
Palácio Chiado - André Pinto
Luis Ferraz | André Pinto, o novo chef do Palácio Chiado
Há seis meses que, do lado de dentro dos majestosos portões do Palácio Chiado, se tem cozinhado um segredo. André Pinto é o novo chef do espaço e quem por lá passou desde o início do Verão já foi provando os pratos de cozinha tradicional portuguesa com um toque contemporâneo e uma influência asiática subtil aqui e ali que renovaram a carta.

Mesmo quando, na época da primeira invasão francesa (1807), a miséria tomava conta das ruas de Lisboa, no antigo Palácio Quintela vivia-se “à grande e à francesa”. Aliás, terá sido ali mesmo, no número 70 da Rua do Alecrim, que nasceu esta expressão. Referia-se ao estilo de vida do general francês Jean-Andoche Junot, rodeado de luxo e festas. Os frescos nos tectos, as pinturas nas paredes e as robustas madeiras ficaram para contar a história de muitos séculos de altos e baixos e, na última década, os salões voltaram a encher-se de vida com a abertura do Palácio Chiado, em 2016. 

Palácio Chiado
Francisco Nogueira

Agora, sob os comandos de um novo chef, o que se pretende aqui é comer bem e à portuguesa, começando logo pelas entradas. André Pinto focou-se em opções para partilhar e muita coisa pode também ser comida à mão, inaugurando uma refeição mais informal. O panipuri com tártaro de atum (16€) tem molho kimchi e maionese de lima e gengibre. É uma bola frita e crocante que revela um interior fresco e ligeiramente picante. O Steak tartar sando (20€) oferece duas unidades de tártaro de novilho em pão brioche, stracciatella e mostarda. O pão é torrado e tem um recheio generoso e ainda mais saboroso. Porém, é o Tiradito de lírio (18€) que tem estado a dar nas vistas. É lírio dos Açores laminado com leche de tigre de aji amarillo, creme de missô, tobiko yuzo e kizami wasabi. “É uma espécie de doce de ovos, mas com miso”. As palavras são do chef e são a melhor descrição para este prato que tem um creme adocicado e salgado ao mesmo tempo.

As influências do passado de André Pinto, formado em cozinha japonesa, vão aparecendo de forma discreta, sobretudo no início da refeição, mas integram-se perfeitamente com os ingredientes ou as técnicas mais tradicionais. 

Palácio Chiado
Luis FerrazSteak tartar sando
Palácio Chiado
Luis FerrazTiradito de lírio

André Pinto queria tanto entrar no mundo da restauração que aproveitou a primeira oportunidade que surgiu. E ela surgiu sob a forma de sushiman, formado pelos chefs Paulo Morais e Anna Lins. Passou pelo restaurante Atari Baby, foi chef no Guilty e no XXL by Olivier, e sub-chef no Seen. Entretanto decidiu fazer uma pausa. “Tive algum tempo para descansar e dar um pouco de apoio à família, mas ultimamente já estava à procura de algo que me desafiasse”, explica à Time Out. Foi então que surgiu o contacto de Duarte Cardoso Pinto, um dos empresários responsáveis pelo Palácio Chiado. “Fiquei entusiasmado e acho que, logo na altura, as ideias do Duarte e as minhas casaram muito bem.” 

Neste momento, a cozinha é composta por 16 pessoas e a carta ainda está a ser limada, com pratos novos a chegaram à mesa até ao final do mês. Até lá, ninguém fica mal servido – pelo contrário. Nos peixes, o bife de atum grelhado (32€) é servido com berbigão à bulhão pato, puré de aipo e katsobushi, umas lascas de um peixe da família dos atuns tão finas que, no prato, vão mexendo com as ondas de calor. A apresentação do prato é tão bonita que parece uma pintura e o atum desfaz-se na boca. O rigatoni com tártaro de camarão e caviar (38€) é outra escolha segura. Servido com molho de champanhe, lima e aneto, é um prato cítrico e fresco.

Palácio Chiado
Luis FerrazCarré de Cordeiro

Nas carnes, o bife à barão (35€) é já um dos mais pedidos. É um bife da vazia argentino, servido com creme de cebola, jus de novilho, presunto ibérico, e batata frita com parmesão. O carré de cordeiro com batatas bravas (36€) sai diretamente do carvão e leva pimentão lavera e maionese de kimchi. Há também opções vegetarianas, como o risotto de cogumelos aromatizado com caldo miso (25€), com shimeji salteado e pinhão torrado, ou o gnocchi de batata com straciatella (23€), servido com molho pesto, pinhão e parmesão.

O arroz de forno está quase a sair e é uma das novidades mais aguardadas. “É um arroz de forno com marisco, finalizado com calda de lagosta, e dá para duas pessoas”, explica o chef. Também o chuletón, uma peça de um quilo com maturação de 20 a 30 dias, será grelhado no carvão e ideal para duas ou três pessoas. Haverá ainda adições às entradas, incluindo um pastel de massa tenra (“em termos de recheio é que ainda não decidi para onde vou”) e às sobremesas. 

Palácio Chiado
Luis FerrazMousse à barão

Por falar nelas, vale a pena guardar espaço no final para provar a mousse à barão (10€), servida diretamente de uma taça grande metálica. Está dividida em camadas, com mousse de avelã, toffee com chocolate branco, avelã e mousse de crème fraîche. Para quem gosta de algo mais fresco, a panacota de baunilha com morango e manjericão (10€) não vai desiludir. É uma panacota de baunilha de citronela, couli de morango e manjericão e uma telha de suspiro com lima. Os indecisos podem optar por um clássico, aqui reinventado: o mil folhas de pastel de nata (9€), feito com massa folhada, creme de pastel de nata e gelado de canela.

Palácio Chiado
Luis FerrazPanacota de baunilha com morango e manjericão

Com o que já está na carta e o que aí vem, André Pinto tem uma certeza: “Não queria que fosse uma cozinha muito formal, por isso temos tentado desmistificar algumas coisas, conseguir uma simbiose. O intuito tem sido acompanhar o ritmo da evolução, mas sem perder a essência e a identidade que caracteriza o Palácio também”. 

Rua do Alecrim, 70 (Chiado). 210 101 184. Dom-Qua 12.30-15.30 e 19.00-00.00, Qui-Sáb 12.30-15.30 e 19.00-02.00

