Sá Pessoa fecha Alma no final do ano. Reabertura será no início de 2026, sem a Plateform

Ao fim de dez anos de portas abertas, o restaurante vai fechar no final deste ano no Chiado. O chef vai instalar o Alma noutra morada, com reabertura no início de 2026, e deixa o Tapisco.

Uma década e duas estrelas Michelin depois, o Alma prepara-se para fechar portas no Chiado, no final deste ano. Conduzido desde o início por Henrique Sá Pessoa e parte do portfólio de restaurantes do grupo Plateform, o espaço tornou-se, nos últimos anos, um dos símbolos da alta cozinha e do fine dining na cidade. A decisão foi tornada pública esta quinta-feira.

Ao mesmo tempo, o chef fez saber que já está a trabalhar num novo projecto – o novo Alma abrirá no início de 2026, numa outra morada em Lisboa. "Encerrar o Alma no Chiado e arriscar abrir noutra morada da cidade é uma decisão com muito impacto emocional, mas profundamente ponderada. Foram dez anos de entrega absoluta de todas as equipas, que me definiram enquanto chef e enquanto criador. Mas acredito que, para continuar a evoluir, é preciso saber também criar desafios e abrir espaço para algo novo”, afirma Henrique Sá Pessoa, citado em comunicado.

Para trás deixa duas estrelas Michelin – uma conquistada em 2016, logo um ano após a abertura, a outra dois anos depois, em 2018. Mas não só. Sá Pessoa deixa de ocupar a cozinha do Tapisco, no Príncipe Real, e a do Balcão, no El Corte Inglès. Já no Time Out Market, o chef continua a servir receitas tradicionais portuguesas com um toque especial, agora também a título individual.

Quanto ao futuro Alma, Sá Pessoa compromete-se a surpreender, "até com um pendor mais pessoal", mas também a "explorar novas linguagens gastronómicas", já fora do grupo Plateform, que continuará ligado aos restantes espaços do chef. "Celebramos verdadeiramente esta nova fase para o Henrique, e já deixei garantida a reserva feita no próximo espaço, para ser um dos primeiros assim que abrir", comenta Rui Sanches, CEO e fundador da Plateform, em comunicado.

