Sea Me em Alvalade: nesta cozinha de “lenha e tacho”, o forno nunca arrefece

Ao fim de 15 anos a fidelizar clientes na Rua do Loreto, o Sea Me partiu à conquista de outro bairro. Em Alvalade, mantém a vocação para peixes e mariscos e montou uma cozinha assente no fogo.

Há 15 anos, apresentou-se como peixaria moderna na Rua do Loreto. Em 2014, fez parte da primeira leva de residentes no Time Out Market. Foi em 2023 que cresceu para a porta ao lado e abriu o Sea Me Next Door, vocacionado para refeições mais rápidas, com a cozinha sempre a funcionar. Em Outubro, o Sea Me afastou-se do centro e abriu um restaurante em Alvalade. De ambiente mais familiar, mas sem esquecer o pé para a festa que o ajudou a ganhar fama (o equipamento de DJ faz parte da mobília da nova casa), é na carta que encontramos as principais novidades.

"Lenha e tacho", exclama Elísio Bernardes, chef que comanda todas as cozinhas da marca Sea Me. Para Alvalade trouxe pratos que já se tornaram emblemas da casa – como é o caso do nigiri de sardinha (8,50€, duas unidades), do guncan de robalo e amêijoa (10,50€, duas unidades) ou do tártarato de atum em brioche com chocolate branco e lima (14€, duas unidades), mas numa cozinha onde o forno nunca arrefece, há que tirar partido disso e dar à comida o sabor que só o fogo pode dar.

DR

"Alguns pratos foram desenhados para este espaço a pensar naquele que é o maior foco, o fogo. Temos um forno e também temos fogo vivo, portanto, entre 50% e 70% da carta passa por lá. Queremos que as pessoas percebam que o Sea Me Alvalade, como todos os outros, tem um conceito diferente", explica o chef. Dos peixes do dia às entradas, a maior parte do que chega à mesa passa pelo forno.

As entradas ocupam um lugar de destaque. É aqui que espreitam as primeiras novidades, pensadas pelo chef para alimentar o novo bairro. O lobster roll (25€) é uma delas, também ele feito com recurso ao forno. Os cogumelos no forno a carvão com ovo e parmesão (8,50€) – prato semelhante a uns ovos rotos, mas sem batata – antecipam-se já um sucesso da nova carta. As amêijoas à Bulhão Pato (20€), o camarão ao alho (15€), o bacalhau à Brás (15€) – petiscos portugueses que passam pelo forno antes de chegarem à mesa. Outra das novidades, esta sim mais fresca, é o carpaccio de camarão alistado (23€). É finalizado com manga, gel de gengibre, óleo de manjericão e com os sucos das cabeças, espremidas já na mesa.

Os fins-de-semana em Alvalade têm posto à prova o cardápio do novo Sea Me. Enquanto, no Chiado, a "peixaria moderna" está cada vez mais entregue a um público internacional, em Alvalade, o restaurante está a atrair os vizinhos, o que inclui uma dose considerável de famílias. "É quando a carta tem que ter uma diversidade maior. Vêm os pais, os avós, os netos, os filhos, mas as pessoas estão dispostas a arriscar, a provar coisas novas", resume.

DR

Para ajudar a saciar os apetites familiares entram em acção os pratos principais. O polvo no forno a carvão (16€-28€) ou o bacalhau à lagareiro (19€-28€) apelam à veia mais tradicional da cozinha chefiada por Elísio Bernardes. O arroz surf and turf no forno (28€) ou o arroz de berbigão com tempura de robalo (18€) servem de chamariz para os mais audazes. Para ambos os gostos, a probabilidade do prato escolhido ter passado pelas brasas é elevada, até quando se chega às sobremesas. Se o que quer é conforto, vá pelo crumble de pêra assada (4,50€). Se tiver estômago para isso, tem sempre o pudim abade de Priscos (4,50€) para repor os níveis de açúcar.

Avenida da Igreja, 34 (Alvalade). 21 269 7980. Seg-Qui 12.00-15.30, 19-30-23.00, Sex 12.00-15.30, 19-30-00.00, Sáb 12.00-00.00, Dom 12.00-23.00

