Tascas, cafés, bares e gelatarias: Lisboa distinguida com 69 soletes

O Guia Repsol introduziu uma nova distinção em Portugal, para “homenagear os lugares populares e acessíveis que fazem parte do nosso dia-a-dia”. Há 285 no país, sendo Lisboa a cidade mais representada. Os concelhos vizinhos também brilham.

A Galé dos Manos, em Benfica, As Bifanas do Afonso, na Baixa, A Viagem das Horas, em Arroios, ou a Conchanata, em Alvalade, são alguns dos espaços que receberam esta segunda-feira, 24 de Novembro, os soletes do Guia Repsol. A estreia desta distinção em Portugal, dirigida a “estabelecimentos que quase nunca figuram nos guias de restaurantes mais conhecidos”, como tascas, cafés, bares e gelatarias, aconteceu numa cerimónia em Lisboa, no Praça Beato, cerca de sete meses depois do regresso do guia a Portugal.

Em todo o país, há agora 285 soletes, uma lista que será actualizada duas a três vezes por ano, segundo a organização. Lisboa é a cidade com mais referências: 69. Embora a região tenha mais uma vintena de espaços distinguidos – na Amadora, em Oeiras, Sintra e Loures há um cada concelho (Bogotá, Atelier Chef Miguel Oliveira, Casa Periquita e Solar dos Pintor, respectivamente); em Cascais, oito (Avó Maria, Cantinho das Lulas, Padaria do Miguel, Pastelaria Ribeiro, Quiosque Parque Morais, Quiosque Rocha do Inferno, Sacolinha e Santini); e em Mafra outros oito (Botão, Casa da Fernanda, Casa Gama, Fábrica das Trouxas, Gelatommy, Nonna Ada, O Pãozinho das Marias e Secret Oven).

Do lado de lá do rio, encontram-se espaços distinguidos em Almada, com dois soletes (Condestável e Pastelaria Santo António), mais dois em Sesimbra (Bica no Campo e Formiga) e, mais a sul, um em Alcácer do Sal (A Papinha), outro na Comporta (Gulato) e outro em Grândola (3 Irmãs). Aumentando a distância, há 43 soletes no Porto, 12 em Faro, sete em Loulé, seis no Funchal, cinco em Vila do Bispo, quatro em Évora, quatro em Guimarães, quatro em Viseu, quatro em Angra do Heroísmo… A lista completa está online.

Os soletes distinguem “lugares informais onde queres ir no dia-a-dia e que te deixam sempre de sorriso na cara”, lê-se no site do Guia Repsol. “Num solete passas um bom momento a qualquer hora do dia por causa da boa mesa, das pessoas acolhedoras ou da história que aquele lugar carrega. Um solete é um lugar especial que se guarda ponto de referência para o quotidiano”, continua o mesmo texto. Divide-se em sete categorias: cafés e pastelarias, restaurantes, quiosques, bares e winebars, gelatarias, petisqueiras e “fast good”. É nesta última que, em Lisboa, se encontram As Bifanas do Afonso, mas também o Bibs, o Dallas Burger Joint, a Jezzus, o Maria Food Hub, a Musa de Marvila ou a Tosta.

Na categoria de restaurantes estão, por exemplo, a Associação Caboverdeana, o Brick, a Penalva da Graça, a Potzalia ou a própria Praça Beato, onde decorreu a cerimónia. Nas petisqueiras, figuram o Insaciável ou o Prado Wine Bar; nos cafés e pastelarias, estão o Anemia, Confeitaria Nacional ou a Versailles; nos quiosques estão o Popular, o de São Paulo ou o Otsumami; nas gelatarias, A Veneziana, a Lumi ou a Nannarella; nos bares e wine bars, o Boavista Social Club, o Liquid Love ou o Quattro Teste.

As últimas de Comer & Beber na Time Out

