Smash burgers: seis sítios onde comer os hambúrgueres da moda (e ser feliz)

O espaço é descontraído. Tem pinta, tem boa “vibe”. O estilo industrial, onde não falta o inox, é finalizado com cor-de-laranja – nos posters na parede, no letreiro néon a dizer e nos bancos. Mas são os hambúrgueres, apelidados com os nomes de celebridades, aquilo que mais distingue o de outros smash burgers da cidade. A base é a mesma, os ingredientes são mais inesperados. O Pirlo (9,90€, em combo 13,90€), de clara inspiração italiana, leva molho de manjericão, rúcula, queijo fumado, tomate seco e vinagre balsâmico; o Monet (11,60€, em combo 14,60€), que vai buscar sabores à cozinha francesa, inclui molho trufado, coleslaw, queijo fumado e cogumelos marron salteados; já o Benito (10,90€, em combo 14,90€), mais latino, leva molho de pimento vermelho fumado, queijo branco, cebola roxa em lima e jalapeños. Ainda assim, é de destacar os clássicos (cada um 9,90€, em combo 13,90€): o Kennedy, com ketchup, mostarda, cebola picada e pickles; e o mais vendido, o Brad, que tem cebola, queijo cheddar em dose dupla, bacon, pickles e o molho da casa.