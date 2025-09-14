Lisboa

Lisboa

Ugly
Rita Chantre | Hambúrguer Ugly
Rita Chantre

Smash burgers: seis sítios onde comer os hambúrgueres da moda (e ser feliz)

A febre dos smash burgers está em altas e não faltam opções. Eis os melhores sítios em Lisboa onde comer hambúrgueres esmagados.

Escrito por Beatriz Magalhães
Quem diria que um hambúrguer com duas fatias de carne esmagadas na chapa (e que existe nos EUA pelo menos desde o século passado) causaria tamanha loucura? Pois bem, aqui estamos, a febre dos smash burgers é real – e, ao que parece, não vai abrandar. Os restaurantes proliferam pela cidade e vão todos beber à mesma fonte: uma carta curta, assente no monoproduto, uma vibe cool (que se traduz em muito inox) e simplicidade acima de tudo. Fomos prová-los e, muitos hambúrgueres comidos depois, dizemos-lhe quais são os melhores smash burgers em Lisboa.

Os melhores smash burgers em Lisboa

Stack Smash Burgers

  • Lisboa
Rita Chantre

O Stack abriu no Mirari em Maio de 2023. O espaço era pequeno, estilo pop-up, e havia apenas duas opções no menu. Cedo vieram os elogios e, volvido cerca de ano e meio, os três sócios, Louis Bayle, Paul Cukierman e Malcolm Granath, decidiram abrir um restaurante na Rua Jacinta Marto, nos Anjos. A carta acabou por crescer, com mais um hambúrguer. Ao original (9,90€, com batatas e bebida 13,90€), que leva pickles, cebola, mostarda e ketchup, e ao house (10,90€, em combo 14,90€), mais apimentado, com alface iceberg, maionese e o molho da casa, junta-se o exit (11,90€, em combo 15,90€), uma ode ao hambúrguer norte-americano, inspirado no “animal style” vendido pela cadeia de fast-food In-N-Out. Este último leva cebola caramelizada, pickles e o molho stack. Todos unidos por duas fatias de pão de batata artesanal, que aqui faz toda a diferença.  

street

  • Campo de Ourique
  • Recomendado
Street Smash Burger

Quando se fala em smash burgers, o nome street acaba sempre por vir à baila. Cada vez mais famosos desde que o primeiro restaurante abriu em Campo de Ourique – hoje o street conta com seis espaços na região de Lisboa e dois no Porto –, estes hambúrgueres continuam a conquistar novos fãs. O menu vai do street burger (9,90€), que leva 180 gramas de carne de vaca, queijo americano, cebola, pickles, ketchup e mostarda, ao clássico (11,90€), com alface, tomate, cebola, queijo, pickles e o molho especial. No campo das batatas fritas, além das normais e das doces, existem as de molho de trufa e queijo parmesão ralado (6,50€). Por mais 4€, pode juntar qualquer um dos hambúrgueres a uma bebida e batatas fritas.     

Ugly

  • Santos
Rita Chantre

Segundo João Guedes de Sousa, Tomás Pires de Lima e Frederico Mayer, os hambúrgueres são feios e imperfeitos, porque são autênticos. Então, que melhor nome para chamar ao seu restaurante do que Ugly? Há três opções de hambúrguer à escolha, feitos com pão de batata, em que se destaca o ugly (10,90€, em combo 14,90€), com duas fatias de carne esmagadas na chapa com cebola, queijo e o molho ugly. Depois, conte com o clássico (9,90€, em combo 13,90€), com queijo, cebola picada, pickles, ketchup e mostarda, e o bacon (10,90€, em combo 14,90€), com queijo, molho especial e, claro, bacon. Para acompanhar, além das batatas fritas normais, também há batatas fritas picantes (3€). E como sobremesa, o menu inclui os bombons de salame de chocolate d'O Lisboeta (2,50€).   

No.Sense

  • Lisboa
DR

O espaço é descontraído. Tem pinta, tem boa “vibe”. O estilo industrial, onde não falta o inox, é finalizado com cor-de-laranja – nos posters na parede, no letreiro néon a dizer No.Sense e nos bancos. Mas são os hambúrgueres, apelidados com os nomes de celebridades, aquilo que mais distingue o No.Sense de outros smash burgers da cidade. A base é a mesma, os ingredientes são mais inesperados. O Pirlo (9,90€, em combo 13,90€), de clara inspiração italiana, leva molho de manjericão, rúcula, queijo fumado, tomate seco e vinagre balsâmico; o Monet (11,60€, em combo 14,60€), que vai buscar sabores à cozinha francesa, inclui molho trufado, coleslaw, queijo fumado e cogumelos marron salteados; já o Benito (10,90€, em combo 14,90€), mais latino, leva molho de pimento vermelho fumado, queijo branco, cebola roxa em lima e jalapeños. Ainda assim, é de destacar os clássicos (cada um 9,90€, em combo 13,90€): o Kennedy, com ketchup, mostarda, cebola picada e pickles; e o mais vendido, o Brad, que tem cebola, queijo cheddar em dose dupla, bacon, pickles e o molho da casa.

Smashville

  • Lisboa
Rita Chantre

O Smashville nasceu inspirado nos diners norte-americanos dos anos 60 e 70. Primeiro abriu no Atrium Saldanha, depois no Amoreiras e no Almada Forum – e prepara-se para abrir em mais centros comerciais do país. A carne vem de Itália, as batatas fritas dos Países Baixos e o pão brioche dos EUA. Há quatro smash burgers, que podem ser pedidos apenas com uma fatia de carne, em vez das duas habituais: o smashville (8,90€-9,90€), com cheddar, alface, tomate e molho da casa; o cheese (8,90€-9,90€), que leva cheddar, pickles, cebola, mostarda e ketchup; o bacon (9,90€-10,90€), com cheddar e molho smoked; e, finalmente, o chicken (8,90€, apenas disponível o single), com cheddar, alface e molho de mostarda e mel. Assim como acontece nos outros sítios, por mais 4€ pode juntar as batatas e a bebida. 

Sinner

  • Lisboa
Rita Chantre

Foi no Rato que Manuel Berger, José Amaral e Bernardo Braz de Oliveira decidiram dar a conhecer o Sinner – entretanto já o encontra também no Saldanha. Com a vontade de ser mais do que apenas hambúrgueres, acolhe pop-ups e eventos todos os meses. Mas como, afinal, falamos de um restaurante, há que saber o que está no menu (que não podia ser mais simples). Há apenas duas propostas: o smash burger normal (9€, em combo 13€), que inclui duas fatias de carne, queijo americano, pickles, cebola, mostarda e ketchup, e o house smash (9,50€, em combo 13,50€), que leva carne, queijo americano, alface iceberg e o molho da casa. Para aqueles que não dispensam uma entrada, fique a saber que há nuggets (4,50€).

