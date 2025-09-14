Smash burgers: seis sítios onde comer os hambúrgueres da moda (e ser feliz)

O Stack abriu no Mirari em Maio de 2023. O espaço era pequeno, estilo pop-up, e havia apenas duas opções no menu. Cedo vieram os elogios e, volvido cerca de ano e meio, os três sócios, Louis Bayle, Paul Cukierman e Malcolm Granath, decidiram abrir um restaurante na Rua Jacinta Marto, nos Anjos. A carta acabou por crescer, com mais um hambúrguer. Ao original (9,90€, com batatas e bebida 13,90€), que leva pickles, cebola, mostarda e ketchup, e ao house (10,90€, em combo 14,90€), mais apimentado, com alface iceberg, maionese e o molho da casa, junta-se o exit (11,90€, em combo 15,90€), uma ode ao hambúrguer norte-americano, inspirado no “animal style” vendido pela cadeia de fast-food In-N-Out. Este último leva cebola caramelizada, pickles e o molho stack. Todos unidos por duas fatias de pão de batata artesanal, que aqui faz toda a diferença.
Quem diria que um hambúrguer com duas fatias de carne esmagadas na chapa (e que existe nos EUA pelo menos desde o século passado) causaria tamanha loucura? Pois bem, aqui estamos, a febre dos smash burgers é real – e, ao que parece, não vai abrandar. Os restaurantes proliferam pela cidade e vão todos beber à mesma fonte: uma carta curta, assente no monoproduto, uma vibe cool (que se traduz em muito inox) e simplicidade acima de tudo. Fomos prová-los e, muitos hambúrgueres comidos depois, dizemos-lhe quais são os melhores smash burgers em Lisboa.
