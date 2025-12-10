Tiramisù de Biscoff? E de Nutella? A Misú tem e faz por encomenda

A marca de tiramisù nasceu no início do ano pelas mãos da italiana Sonia Acqua, que obteve a receita da sua "avó". Há mais sabores, além do clássico, e as encomendas são feitas através do Instagram da Misú.

Sonia Acqua cresceu a comer tiramisù. Não só porque é italiana, mas também porque a senhora que tomava conta dela em pequena – a quem Sonia apelidava de “avó” – fazia muito tiramisù. “Todos os aniversários ela fazia um para cada um dos membros da minha família. Até tinha marcadas as datas no calendário. Eu ansiava por esses dias, porque era a melhor coisa do mundo”, recorda, em conversa com a Time Out. Foi por isso que quando Sonia deixou o trabalho de escritório para começar um negócio de sobremesas escolheu o tiramisù. Afinal de contas, já sabia a receita de cor, só faltava mesmo um nome. Acabou por ficar Misú, simples e eficaz.

“Sempre gostei de cozinhar e fazer bolos e sobremesas, mas no início deste ano comecei a pensar em fazê-lo mais a sério. Recebia bom feedback das pessoas que comiam as minhas sobremesas e pensei ‘se não o fizer agora, então quando?’. E foi então que comecei o negócio”, explica a confeiteira autodidacta, que vive em Lisboa há quatro anos. Esta foi uma das razões que a levou a desenvolver um negócio próprio. A outra foi motivada pelas visitas a restaurantes italianos da cidade, onde provou alguns tiramisùs. “Provei uns que não eram bons. O problema é que, às vezes, fazem-no de uma maneira diferente. Não usam os palitos Savoiardi, às vezes usam a bolacha Maria, e o sabor fica diferente. Ou então fica demasiado líquido, ou molham demasiado os palitos no café… Tudo isso faz a diferença.”

Rita Chantre Tiramisù clássico

Para Sonia, os ingredientes de origem italiana são essenciais para criar o tiramisù perfeito. O mascarpone é da Granarolo e o café tem de ser Lavazza. Outro qualquer e o sabor não fica igual. “Houve uma vez que tive de fazer um tiramisù para a família do meu namorado e o café italiano tinha acabado, então fiz com o café que tinha lá por casa. Não é a mesma coisa”, garante. Talvez esteja aí o segredo para o sucesso.

Desde que começou a fazer a sobremesa por encomenda, os pedidos têm vindo a aumentar e as opiniões dos clientes têm sido sempre positivas. “Fiquei muito surpreendida com o feedback. Na verdade, o que me fez perceber que as pessoas gostam mesmo é o facto de voltarem a encomendar. Para reuniões de família ou para um convívio de domingo, por exemplo. E também há pessoas que me dizem que ouviram falar do meu tiramisù através de amigos e que estão curiosas para provar. Então, são amigos de amigos de amigos que compram, o que é óptimo”, diz.

Rita Chantre Tiramisú clássico, de Biscoff e de Nutella da Misú

Além do tiramisù normal, saboroso e doce na medida certa, há de Nutella e de Biscoff, igualmente deliciosos, perfeitos para quem não aprecia o sabor do café do tiramisù clássico. Para encomendar, basta mandar mensagem para a página de Instagram da Misú, com indicação do dia e hora em que se pretende fazer a recolha ou a entrega (esta última tem um custo adicional de 6€). Deve ser feita, de preferência, com dois dias de antecedência. Há quatro tamanhos disponíveis: o mono (6€), para uma pessoa; o piccolo, para quatro pessoas (16€); o médio (25€), para oito pessoas; e o grande (32€), para 12 pessoas. Se estivermos a falar do de Nutella ou de Biscoff, o valor da caixa pequena e média acresce 1€.

Rita Chantre Tiramisù de Biscoff

Para já, é tudo feito em casa. Só quando a sua cozinha se revelar demasiado pequena para o volume de encomendas é que Sonia espera abrir uma loja física. É cedo para avançar, confessa, mas as ideias já começam a surgir. No futuro espaço, espera vir a ter o tiramisù, é claro, mas também outro tipo de doçaria com o sabor desta sobremesa, como cookies e bolos. Enquanto isso não acontece, a italiana anda a experimentar novas variedades de tiramisù, com matcha ou Baileys. A ideia é expandir o negócio e começar a fornecer grandes eventos, festas e até restaurantes.

Instagram: Misú

