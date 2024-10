20 exposições da Mostra de Fotografia e Autores-MFA Lisboa

A Mostra de Fotografia e Autores-MFA Lisboa está de volta em Novembro e Dezembro, em 10 espaços culturais da cidade que vão acolher 20 exposições, de fotógrafos consagrados e emergentes. A iniciativa partiu da associação CC11 e tem por tema "Nós", com enfoque em projetos que abordam a noção de ligação, pertença e comunidade. Aém destas exposições, a MFA Lisboa promove encontros com os autores, debates e projeções que promovem uma reflexão artística sobre as diversas facetas do tema. Veja abaixo o resumo das datas e locais das exposições. A entrada é livre.

Nos Jardins do Bombarda (2 Nov a 7 Dez):

"Agenda 2030", colectiva,

“Menos que Nada Não É Igual a Tudo”, de João Mariano,

“Casulo”, de Vitorino Coragem,

“Bailarino Valentim de Barros”, exposição-homenagem.

No Mercado de Arroios (2 a 30 Nov):

“Ponto de Chegada”, de André Rodrigues,

“Filhos do Sol - A Busca do Idílico”, de Augusto Brázio,

“Paraíso”, de Lara Jacinto,

“Prospectus”, de Paulo Catrica,

e “Corações ao Alto”, de Valter Vinagre.

Na Biblioteca de São Lázaro (9 Nov a 7 Dez): “Auto Retratos”, de Carola Cappellari.

Na Galeria Anita Guerreiro (4 a 30 Nov): “Küss den Frosch”, de Polly Hummel.

Na Faculdade de Belas-Artes (5 a 29 Nov ):

“Na Hora da Verdade, Não Sabia Como Lê-las”, de Elisa Freitas,

“And the Shape of Things Disappeared for a While”, de Joana Dionísio.

Na Casa da Imprensa (28 Nov a 10 Jan): “O Lopes”, retrospectiva do fotojornalista Carlos Lopes.

Na ETIC (13 Nov a 17 Dez):

“Beautiful Disasters”, de Hugo David,

“Cor”, colectiva de alunos da ETIC.

Na Biblioteca de Alcântara (7 Nov a 6 Dez): “Imagem Foto Corpo Lugar”, de Lucília Monteiro.

No Mercado de Campo de Ourique (8 Nov a 8 Dez):

“O Algarve de Asta e Luís de Almeida d’Eça”

“Murcado da Balbúrdia”, de Vasco Célio.

Na Escola Superior de Comunicação Social (6 Nov a 20 Dez): “Margem Sul”, de Luís Ramos.