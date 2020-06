A reabertura do MNAA, em Lisboa, deu-se com a inauguração na Sala do Tecto Pintado da exposição “A Linha que Fecha Também Abre”, onde se confrontam cinco desenhos de Julião Sarmento com oito desenhos italianos do Renascimento, atribuídos a Baccio Bandinelli, Luca Cambiaso, Corregio, Pontormo e Francisco Venegas. A exposição quer abrir caminhos inesperados entre cada um dos elementos em jogo, entre o passado, o presente e o futuro.