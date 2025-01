A Outra Coisa, de Luísa Costa Gomes

A Galeria Monumental abre a programação de 2025 com a inauguração no sábado 11 de Janeiro da primeira exposição individual da escritora Luísa Costa Gomes, “A Outra Coisa”. Escreve Luísa Costa Gomes pintora: “Entre uma coisa e a outra coisa, entre a náusea do excesso e o horror ao vazio, pintar é brincar com a figura e o seu desfigurar, com o gesto que forma e deforma, combatendo na medida do útil e necessário, a harmonia pré-estabelecida da figura e do fundo, a sua hierarquia fisiológica, do Isto no Aquilo. (…)"

Galeria Monumental. Campos dos Mártires da Pátria, 101. Ter-Sáb 15.00-19.30. 11 Jan a 8 Fev. Entrada livre