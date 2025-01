José Pedro Cortes apresenta cerca de 25 fotografias inéditas que reflectem sobre um tempo de incerteza e mudança. A relação do corpo humano com a natureza, e em especial com a água, é um tema que percorre a exposição. A fotografia de José Pedro Cortes inscreve-se numa tradição realista que aceita o potencial do quotidiano como espelho do mundo.

Brotéria. Rua de São Pedro de Alcântara, 3. De 30 Jan a 12 Mar. Seg-Sáb 10.00-18.00. Visita guiada a 4 Mar 19.00-20.00. Entrada livre