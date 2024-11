"À primeira vista, a sensação de segurança pode parecer uma coisa maioritariamente boa. Ter um sítio onde nos sentimos tranquilos e protegidos de todos os perigos do mundo, tem de ser bom, certo? Estes trabalhos são sobre esse sentimento de aconchego, de casa. Mas também são sobre o lado mau desta segurança. São sobre um lugar onde não se corre riscos e, por consequência, não se vive realmente. É um convite a sair da zona de conforto e arriscar. Porque muitas vezes mais vale remediar do que prevenir”, apresenta a artista, para falar do conjunto de 14 ilustrações com canetas à base de água e lápis de cor em papel CANSON 200g em exposição na galeria Apaixonarte.

Apaixonarte. Rua dos Poiais de São Bento, 57. Até 30 Nov. Seg-Sex 11.00-19.00, Sáb 11.00-18.00. Entrada livre. Inaguração: 8 Nov (Sex) 18.00-20.30