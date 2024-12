Beyond Borders, na MOVART

Em hora de mudança para uma nova casa, a MOVART apresenta 'Beyond Borders', uma combinação de trabalhos antigos e novos de artistas centrais no percurso da galeria, celebrando a sua capacidade de atravessar fronteiras nas suas práticas artísticas. As obras reflectem não só a ligação entre África e Europa, mas também uma narrativa universal sobre a migração, a identidade e a transposição de barreiras internas e externas, convidando os visitantes a questionar as fronteiras impostas e a ligarem-se à arte como um meio de transformação e ligação.

MOVART. Rua João Penha 14A. De 28 Nov até 20 Dez. Ter-Sáb 14.00-18.30, Domingo 10.00-14.00. Entrada livre