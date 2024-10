Climacz, nome de um bar no Jardim Constantino, é um projecto de João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, em torno do dia 28 de Junho de 1995, quando foi feita a primeira celebração pública do dia do orgulho LGBTQIA+ em Portugal.

Appleton. Rua Acácio Paiva, 27 (Alvalade). appleton.pt. De 19 Out até 16 Nov. Ter-Sáb 14.00-19.00. Entrada livre (toque à campainha)