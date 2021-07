Depois da revista, a exposição Lisboa Negra traz a periferia para o centro

No Centro Cultural de Cabo Verde, o trabalho da Time Out ganha vida e dá protagonismo às muitas pessoas que põem Lisboa (e as suas comunidades) a mexer.

Foi em ambiente de festa que se fez a inauguração de "Lisboa Negra", o trabalho que deu capa à edição de Primavera da Time Out Lisboa, e que é agora uma exposição de fotografia no Centro Cultural de Cabo Verde. O momento de abertura da mostra contou com a presença do embaixador de Cabo Verde, Eurico Correia Monteiro, e uma conversa informal entre três dos protagonistas do trabalho, Dino D'Santiago, Naky Gaglo e Ricardo Maneira, conduzida pela jornalista Cláudia Lima Carvalho.

A exposição, que pretende dar visibilidade aos negócios e projectos de pessoas negras, mostrando uma Lisboa aberta que se estende à periferia, está patente no Centro Cultural de Cabo Verde até ao final de Agosto e a entrada é gratuita.

Veja acima as fotografias da inauguração.