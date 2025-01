É só mais dez minutos, de Paulo Pimenta

Exposição do fotojornalista do Público Paulo Pimenta. São muitas salas de concerto e festivais, em duas décadas de carreira. Em 2010, 2012, 2013 e 2017 recebeu prémios Estação Imagem. "Nesta exposição, partilham-se fragmentos de muitas histórias, vividas em tantos outros palcos, protagonizadas por nomes que atraem multidões e rostos anónimos que sobressaíram do meio delas", diz na folha de sala Renata Monteiro, jornalista do Público que o acompanhou em muitos destes concertos.

Mercado de Campo de Ourique. Rua Coelho da Rocha, 104. Seg-Dom 10.00-20.00. De 8 Jan até 2 Mar. Entrada livre