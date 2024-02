A Time Out diz

'Lisboa Frágil' é a primeira retrospectiva de Luís Pavão e apresenta 30 fotografias, tiradas entre 1971 e 2012 e divididas por nove temas que documentam e inventariam uma Lisboa em transformação, evidenciando a faceta arquivista do fotógrafo. Nas visitas orientadas de 4 de Fevereiro e 9 de Março (esta com o contributo da curadora da exposição, Laura Covarsí), Luís Pavão vai falar sobre o seu trabalho e sobre como conseguiu, e consegue, entrar dentro dos universos que retrata. Leia a entrevista do fotógrafo à Time Out aqui.

Museu de Lisboa – Palácio Pimenta (Campo Grande). 1 Fev-31 Mar. Ter-Dom. 10.00-18.00. 3€ (grátis ao domingo). Visitas orientadas: 4 Fev 11.00 e 9 Mar 15.00 (com a curadora, Laura Covarsí)