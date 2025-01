“Mimológica” reúne trabalhos de projectos recentes – uns já apresentados publicamente e outros ainda em processo – em torno dos temas da voz, da oralidade, do maravilhoso (e do maravilhamento), do fantástico e do seu efeito no real.

Galeria Quadrado Azul. Rua Reinaldo Ferreira, 20-A. Ter-Sáb 14.00-19.00. De 18 Jan a 29 Mar. Entrada livre