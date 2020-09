O Bairro Alto Hotel tem tudo. Tem camas, restaurante, um terraço com vistas inacreditáveis, uma pastelaria aberta a todos, mas faltava-lhe algo para ocupar a porta do número 109 da Rua do Alecrim – uma galeria. A Muñoz Carmona Art & Gallery fez as honras da casa e ocupou-se de cerca de 50 metros quadrados para acolher exposições da dupla Thestudio, composta por Juan Carmona, fundador da galeria, e André Ribeiro. Aqui não haverá representação de artistas e o espaço quer ter exposições de dois em dois meses, intercaladas entre as do Thestudio e outras de artistas internacionais que nunca tenham exposto em Portugal, curadas por Deborah Harris, ex-diretora do The Armory Show, em Nova Iorque.