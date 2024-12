Mutual benefits, de Diana Policarpo

Diana Policarpo é artista plástica e compositora, que usa diversos meios, desde o desenho, a escultura, texto, performance, às instalações sonoras multicanais. As suas performances e instalações funcionam como investigações sobre a vulnerabilidade e o empoderamento no seio da conjuntura capitalista. A exposição "Mutual Benefits" (Benefícios Mútuos) foi criada para o espaço Rialto6 e deve começar a ser vista do lado de fora da porta,

O trabalho apresentado centra-se num fungo parasita, o Ophiocordyceps sinensis, que torna o seu hospedeiro, as lagartas da traça-fantasma, em zombies. Trata-se do fungo mais caro do mundo, pelas suas alegadas propriedades afrodisíacas e medicinais. Atletas chineses utilizaram-no como droga para melhorar o rendimento físico. O Ophiocordyceps sinensis é colhido em condições climáticas duras no Planalto Tibetano e só recentemente começou a ser cultivado artificialmente.

Rialto6. Rua do Conde de Redondo, 6, 1º andar. Até 24 Jan. Sex 15.00-19.30. Entrada livre