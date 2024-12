O' Lopes, na Casa da Imprensa

Exposição retrospectiva sobre o fotojornalista Carlos Lopes, com fotografia do próprio e textos de Ana Sá Lopes, Ana Sousa Dias, Aníbal Fernandes, Bruno Portela e João Seabra, amigos/ camaradas de profissão, que lembram a sua personalidade marcante. Com o maior mau feitio do mundo, mas de atenções silenciosas e amizade frontal, dizem. Não perca a folha de sala de Ana Sousa Dias que traça a vida agitada deste lisboeta da Mouraria que fugiu a salto para Paris, onde passou agruras (foi até ardina), regressou com Abril, entrando em 75 como fotógrafo no Jornal Novo, seguindo depois para a Sábado e em 89 para o Público, de que foi um dos fundadores, fotógrafo e delegado sindical.

A exposição é organizada pela CC11 e faz parte da Mostra de Fotografia e Autores – MFA Lisboa. Termina a 10 de Janeiro com uma conversa que tem por tema "A política e o olhar do jornalista", com Ana Sá Lopes, Rui Ochoa e Anabela Natário, moderada por Ana Sousa Dias, às 18.00.

Casa da Imprensa. Rua da Horta Seca, 20. Seg-Sex 10.00-18.00. Encerra aos feriados. Conversa: 10 Jan (Sex) 18.00. Entrada livre