El poso del Tiempo / O Sedimento do Tempo

São cerca de 30 fotografias de grandes dimensões onde vemos edifícios, em Itália, na Alemanha, na Geórgia e em Portugal, outrora sumptuosos e agora em ruínas. E uma fotografia em que vemos o impecavelmente restaurado Reggia di Venaria Reale, palácio da Casa de Sabóia.

As fotografias resultam da incursão do fotógrafo Lorenzo Lumeras por palácios, teatros, termas, sanatórios e outros edifícios, abandonados, em busca das marcas do tempo que se instala, dos objectos que nos falam de quem os ocupou (ou ocupa) e, por vezes, das novas vidas desses edifícios. Destaque para sanatórios termais dos anos 1920, de arquitectura soviética, na Geórgia, e de um deles em particular, que foi ocupado por refugiados de Abjasia, aquando da ocupação soviética de 1992-93, e que lá se mantinham ainda em 2021. A fotografia de abertura da exposição mostra outro sanatório, este em Berlim, hoje convertido em local para residências artísticas.

MAD Galery. Rua Amorim, 3 (Poço do Bispo, Marvila). @madmarvila. 27 Abr-12 Mai. Qua-Sáb 14.00-19.00 (ou por marcação)