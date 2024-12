Para o Boneco, na Manutenção Militar

A antiga Manutenção Militar Norte reabre de novo portas para a finissage da exposição "Para o Boneco", com obras de 106 ilustradores, organizada por Jorge Silva e com visita guiada às 15.00. A finissage é também momento para um encontro na Casa da Ilustração para definir e discutir novas acções para a concretização do Bairro do Grilo, nome dado por José Sá Fernandes à sua proposta de criação de um grande bairro das artes nos armazéns da antiga Manutenção Militar, que ocupa sete hectares. Leia mais sobre o proposta de Bairro das Artes aqui.

Rua do Grilo, 84 (Beato). 21 Dez 14.30-17.00. Visita guiada às 15.00. Entrada livre