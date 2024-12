Pequenos Formatos 2024, na Galeria Monumental

De sexta a domingo, 20 a 22 de Dezembro, a Galeria Monumental tem uma das suas iniciativas mais populares e divertidas: a exposição de Pequenos Formatos. Em Novembro é lançado o desafio aos artistas: as obras não podem exceder o formato A4 e o número máximo de trabalhos por artista é cinco. No fim-de-semana antes do Natal são expostas para venda as obras dos artistas, pelo preço único de 60 euros, mas sem assinatura visível. E ste ano participaram mais de 300 artistas e há cerca de 1300 obras à escolha.



Além das obras, foi convidada a designer Margarida Valente, que terá na ocasião uma loja pop-up com as suas jóias e cerâmicas de autor. A entrada é livre, pode ir só ver como é que cada artista resolveu a questão formato A4. Quem compra, fica sempre a ganhar: leva para casa uma obra de que gosta e pode ainda ter a sorte de ser uma obra de artista consagrado que vale bem mais do que 60 euros, ou ainda, de um artista emergente que um dia será famoso.Além das obras, foi convidada a designer Margarida Valente, que terá na ocasião uma loja pop-up com as suas jóias e cerâmicas de autor. A entrada é livre, pode ir só ver como é que cada artista resolveu a questão formato A4.

Galeria Monumental. Campo Mártires da Pátria, 101. 20 a 22 Dez. Sexta, das 18.00 às 21.30, sábado, das 15.00 às 20.00, domingo, das 15.00 às 19.30. Entrada livre