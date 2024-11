Portais, de Laleh Khorramian e Alia Farid

"Portais" mostra obras de Laleh Khorramian e Alia Farid, em dupla. Com têxteis, colagens e vídeo, as duas artistas fundem linguagens ritualísticas e transcendentes que evocam a

possibilidade de ascensão física e imaginam dimensões alternativas e realidades paralelas. Laleh Khorramian é uma artista iraniana que vive no estado de Nova Iorque. Alia Farid vive e trabalha entre o Kuwait e Porto Rico. Margarida Mendes é a curadora desta exposição.

Simultaneamente, o espaço Belo Campo apresenta a exposição "Force Majeure", com trabalhos de Inês Mendes Leal e Maria Máximo.

Galeria Francisco Fino. Rua Capitão Leitão, 76. De 28 Nov até 18 Jan. Ter-Sex 12.00-19.00, Sáb. 14.00-19.00. Entrada livre

Alia Farid, At the Time of the Ebb, 2019, Still do vídeo 15m 43s