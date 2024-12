Saleta Rosón, no Instituto Cervantes

A sexta edição do Imago Lisboa Photo Festival contou com nove exposições, conferências, debates e documentários (notícia detalhada aqui), dos quais só resta a do Instituto Cervantes, "La memoria del desierto", a não perder. Saleta Rosón traz-nos 17 imagens de grandes dimensões de duas cidades construídas no deserto, que, depois de abandonadas, foram reconquistadas pelas dunas. Nesta edição, o Imago teve por tema as alterações climáticas e lançou alertas para a rápida degradação do planeta, os cada vez mais frequentes fenómenos naturais de extrema violência e a necessidade de mudança como condição decisiva para salvar a humanidade.

Instituto Cervantes. Rua de Santa Marta, 43 F De 10 Out até 15 Jan 2025. Seg-Sex 10.00-20.00, Sáb 09.30-13.00. Entrada livre