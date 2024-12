Song of the Land, de Chikako Yamashiro, no CAM

No âmbito da Engawa – Temporada de arte contemporânea japonesa, Chikako Yamashiro apresenta Song of the Land [Canção da Terra], composta por duas peças distintas, que exploram o entrelaçar de memórias corporais com questões sociais e políticas específicas da história e mitologias das ilhas de Okinawa, no Japão. Mud Man (2016) [Homem de Lama] é uma instalação vídeo que tem como cenário a ilha de Okinawa (Japão) e as ilhas de Jeju (Coreia do Sul), locais onde a presença do exército dos Estados Unidos é alvo de grande controvérsia. Já em Seaweed Woman (2008) (Mulher-Alga], a protagonista, Yamashiro, imagina-se como criatura mitológica do mar para personificar o corpo político de Okinawa.

Espaço Projeto. CAM – Gulbenkian. Rua Marquês de Fronteira, 2. Seg, Qua-Sex 10.00-18.00, Sáb 10.00-21.00. De 29 Nov até 13 Jan 2024. Entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete no próprio dia