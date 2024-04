A Time Out diz

No ano em que se celebra o 100.º aniversário do nascimento de Luís Villas-Boas e do primeiro concerto internacional de jazz em Portugal. XicoFran, reconhecido como o pintor do jazz, leva à galeria de arte do CNAP – Clube Nacional de Artes Plásticas “Sons e Cores: 100 Anos de Jazz em Portugal”. Nesta exposição, encontrará algumas obras reconhecidas pela sua paleta de cores, que propõe um novo olhar sobre grandes nomes do jazz internacional, muitos deles com presença em concertos efectuados em Portugal durante o último século.