Still Life e Apneia, na Galeria Diferença

Até 11 de Novembro, a Galeria Diferença apresenta duas exposições. No espaço triangular, Diogo Guerra Pinto expõe “Apneia”, com curadoria de João Silvério, uma seleção de pinturas e alguns desenhos trabalhados nos últimos anos, até à actualidade. No espaço quadrado, João Pedro Cochofel mostra "STILL LIFE - Parte II", uma exposição entre desenho e gravura, "cinco desenhos observados por cinco presenças, uma exposição dedicada ao Tempo", diz no press release.

Diferença. Rua São Filipe Neri, 42, cave (Rato). galeriadiferenca.com. Ter-Sex 14.00-19.00, Sáb 15.00-20.00. De 10 de Out até 6 de Nov. Entrada livre