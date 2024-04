A Time Out diz

Nas mãos do município de Sintra desde 1936, o Parque da Liberdade fica mesmo no centro da vila, acima da Volta do Duche, e é injustamente pouco referido. Instalado numa encosta de inclinação acentuada, tira partido disso para o sistema de vistas. Há espaço para vermos araucárias, castanheiros, ciprestes vários, grandes magnólias, um cedro do Himalaia e uma magnólia liliflora com porte de árvore, em flor em Fevereiro – mês em que visitámos o parque e a Primavera dava precoces sinais por tudo quanto era arbusto, já em flor. Tanques, penedos, trilhos sinuosos e muito musgo dão o toque final de charme sintrense.

Com a originalidade de ter um campo de patinagem com 450 m2, mínimo exigido para jogos de hóquei, tem ainda um parque de merendas e WCs instalados numa pequena casinha com toques de português suave perto da saída do parque para a Rua das Murtas. Dica: se quiser evitar as enxurradas de turistas, use esta entrada – chega lá facilmente por ruas bonitas e praticamente sem trânsito, vindo da estação de comboios.

Seg-Dom 09.00-17.00. Entrada livre