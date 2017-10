10 anos da Enchufada, quatro perguntas a Branko

Enchufada na Zona, disco-compilação da editora lisboeta, é o motivo para uma festa que promete coisas boas. Decorre no Estúdio Time Out, na próxima sexta, dia 6 de Outubro, com actuações de Rastronaut, Dotorado Pro, Mina, Kking Kong e Branko, a quem fizemos quatro perguntas.

Mais uma edição. Como foi preparada?

Na realidade, é a primeira edição onde o selo Enchufada Na Zona não está “encaixado” com outra entidade ou festival. A inauguração foi no Lisboa Dance Festival, depois no NOS Alive e agora é a vez de andarmos com os nossos próprios pés e tomarmos conta do Estúdio Time Out com tudo preparado e imaginado por nós, de uma ponta à outra. Ninguém que vai tocar no evento é novo nestas andanças, a ideia deste Enchufada Na Zona era mesmo pegar na compilação que saiu em Julho e transformá-la numa noite.

Já tocas/acompanhas esta malta, como o Kking kong e o rastronaut, há algum tempo. Como é veres estes miúdos a crescer? Dirias que foste importante no processo?

Acho que crescemos todos juntos. Cada qual tem uma sonoridade única mas, acima de tudo, somos todos artistas com a mesma visão e ambição dentro da música electrónica. Tem sido uma viagem brutal porque andamos a fazer coisas que soam à “nossa cidade” e a tudo aquilo que ela representa e a dar-lhes uma dimensão e forma de trabalhar como se faz no resto do mundo. Não existe um manual nem um tutorial do YouTube de como é que isto funciona e é por isso que é tão divertido. Eu sou só o gajo que diz, “é por ali” com uma enorme convicção, mas na realidade também não faço a mínima ideia se é ou não, estou só a inventar, mas vamos andando todos.

Há algum disco a solo de algum artista da Enchufada a editar em breve?

Estamos a preparar lançamentos dos Dengue Dengue Dengue, Kking Kong com uma grande participação vocal que não podemos desvendar, e outro da DJ/ produtora londrina Mina que também vai estar a tocar em Lisboa no dia 6 de Outubro.

Que sonoridades e que ambiente vamos encontrar no Time Out Market?

A noite no estúdio Time Out será uma extensão do nosso programa de rádio mensal na rádio Londrina NTS, que também se chama Enchufada Na Zona e, tal como já tinha mencionado, da compilação que lançámos em Julho, também com o mesmo nome. Portanto, para quem não conhecer o trabalho da Enchufada, eu diria que esses são os melhores sítios para começar a desvendar.

Estúdio Time Out, Sex 23.00. 12€