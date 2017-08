A Time Out desta semana

O Verão no Oeste é sempre magnífico. Este ano, salvo erro, calhou a uma segunda-feira. Sim, é exagero e nem sequer é original. Com alguma variante, a piada é conhecida de todos os que conhecem bem a região e serve de caricatura à meteorologia caprichosa da Ericeira, da Nazaré, ou de qualquer outro recanto nos 75 km de costa que ficam pelo meio. Mas ilustra bem o encantamento que estes lugares exercem sobre quem sabe que o tempo incerto é compensado pela certeza da paisagem, da boa mesa, do mar bravo que nos amansa o espírito, dos poentes perfeitos a cair na água. Clara Silva e Arlindo Camacho lideram a nossa expedição deste ano pelo Oeste e trazem boas novas para partilhar antes que o Verão acabe.

De volta a Lisboa, o calendário da nova época já mexe. Setembro é tempo de recomeço e a agenda da cidade anima-se com um mês inteiro de música, dança, cinema, desporto, comida de rua e o que mais houver, sempre ao ar livre, sempre com entrada livre. Nesta edição exploramos o cartaz imenso do Lisboa na Rua e encontramos uma boa razão para sair de casa e vadiar todos os dias da semana. Incluindo à segunda-feira.

