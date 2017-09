Canal Odisseia dá-nos As Chaves da Internet

As origens da Internet, a forma como se desenvolveu até se tornar no que é hoje e ser parte integrante e fundamental do funcionamento do mundo, e transformar cada aspecto das nossas vidas, revolucionando as comunicações, a cultura, os negócios e as relações sociais, eis aquilo que se propõe mostrar a série documental em três episódios As Chaves da Internet, do Canal Odisseia.

No primeiro episódio, Comunidade, exibido pelas 22.00 de quinta-feira, veremos como é que a Net se tornou na mais poderosa das ferramentas para desenvolver as relações pessoais e sociais. O segundo, Casa, mostra como os objectos quotidianos terão em breve incorporados softwares, sensores e ligação à Internet. No terceiro, Segurança, fala-se das ciberameaças à nossa privacidade e à nossa segurança, e especula-se sobre o que aconteceria a uma sociedade hiperligada como a nossa, se a Net sofresse um colapso.