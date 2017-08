Compositor dos Simpsons despedido ao fim de 27 anos

Foi ele que nos deu algumas das músicas que todos sabemos tão bem trautear e que fomos ouvindo na série ao longo destas 28 temporadas. Tem um currículo invejável, mas nem isso lhe valeu. Alf Clausen foi despedido.

À Variety, Clausen, de 76 anos, contou ter sido contactado pelo produtor Richard Sakai, que o informou que a empresa está à procura de “um tipo diferente de música”. Até agora, nenhum responsável da Fox, o canal dos Simpsons, quis comentar o caso, que já tem despertado alguma indignação nas redes sociais.

Alf Clausen esteve ao serviço dos Simpsons durante 27 anos, assinando a música de mais de 560 episódios. Foi nomeado para 21 Emmys (venceu dois em 1997 e 1998). É dos compositores mais nomeados na história dos Emmys, isto porque somou nomeações com outras séries também. Clausen venceu ainda 5 prémios Annie, que distinguem o que de melhor se faz na animação.

O último trabalho do compositor para os Simpsons foi nesta última temporada, a 28.ª, que foi para o ar em Maio. A série vai voltar em Outubro mas não se sabe ainda quem é o responsável pela música.

A Variety escreve que o despedimento de Clausen acontece numa altura em que a Fox tem cortado nos custos de produção, apesar de os Simpsons continuarem a ser uma aposta segura do canal.

Uma característica do trabalho de Clausen é que este usava todas as semanas uma orquestra, algo que o criador Matt Groening sempre fez questão de ter desde o início da série. Uma decisão que tem custado ao canal cerca de um milhão de dólares por ano, que inclui os custos com os músicos, os estúdios de gravação e a orquestração.