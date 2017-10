De Rui Veloso a Ana Moura, há concertos grátis no Casino Lisboa

O Casino Lisboa oferece um grande concerto por semana até ao final do ano. O cartaz vai de Rui Veloso a Ana Moura.

As borlas musicais nos casinos são bem conhecidas, e agora volta a haver um desfile de grandes artistas pelo palco Arena do Casino Lisboa. Em vários capítulos, mais especificamente todas as segundas-feiras pelas 22.00, até ao final do ano. E há sons para todos as sensibilidades musicais.

O primeiro espectáculo é já a 30 de Outubro com Rui Veloso e o final de temporada é acontece com o fado de Ana Moura – é na noite de passagem de ano.



Confira a programação completa:



30 de Outubro: Rui Veloso

6 de Novembro: Gisela João

13 de Novembro: Carlão

20 de Novembro: GNR

27 de Novembro: Slow J

4 de Dezembro: Branko e convidados

11 de Dezembro: David Carreira

18 de Dezembro: AGIR

25 de Dezembro: Gospel Collective

31 de Dezembro: Ana Moura