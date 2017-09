EKAniversário

São seis anos de EKA Unity, o colectivo que há três abriu o EKA Palace, meca das afters parties em Lisboa, centro cultural diferente de tudo, em Xabregas. Que tenham muitos anos de vida.

Há seis anos, Dilen e Eurica Magan tinham zero cêntimos. E uma carteira repleta de urgência, uma mão cheia de intenções: “Queríamos fazer um projecto que mostrasse que a arte, mais concretamente um centro cultural, pode ser sustentável”, explica Dilen. Umas quantas festas, palestras e noites depois, nascia o EKA Palace, quartel-general do EKA Unity, que agora assinala seis anos, mais três que a sua casa. Esta sexta-feira há festa, da meia-noite ao meio-dia, com performance, exposições, videomapping e muitos DJs.

Essa transversalidade artística é uma das grandes características e apostas deste colectivo. Em seis anos de vida fundaram uma companhia de dança, lançaram uma marca de roupa, inúmeros músicos, expuseram artistas. Tudo isso. Só que o conceito, o ponto de partida, nem sempre é o lutador que fica de pé no final. “Começaram a emergir novas bandas e DJs sem espaço para tocar noutro lado, a nova geração de DJs começa toda no EKA Palace. Como somos um projecto aberto deixamos que o flow tome conta das coisas, não forçamos nada. A verdade é que não existe aqui nenhum centro cultural ligado à música electrónica, então queremos assumir um bocado esse papel”, confessa Dilen (também DJ e produtor de música electrónica).

Quando lhe imaginamos este lugar no mercado da música, não podemos ignorar as after parties promovidas pelo EKA Palace. Sábado e domingo de manhã, se estiver por Xabregas, é contar os táxis que param ali à porta. E isso também mudou a natureza populacional daquela zona. “Agora vais ao café e vês muita gente de cabelo azul, ao lado de gente de terceira idade”, conta.

Por fim, pedimos ao fundador do EKA que nos resumisse estes seis anos em momentos-chave. Aí vão: “Primeiro, foi o lançamento de quatro conceitos de festa: Ego, Porpusa, Extraball e Obra. Isso fez-nos receber bem mais pessoas. Depois, em segundo lugar, a apresentação da nossa marca Yantra Apparel, feita com um desfile no meio da rua. Ainda o nat yoga, estilo que mistura yoga e dança clássica indiana. E não podemos esquecer a nossa produtora de cinema, foi lançada há dois anos e tem bastante relevância, temos feito trabalhos incríveis, telediscos, trabalhos de dança para outros, documentários, de tudo um pouco”. É isso, parabéns ao EKA, que é de tudo um pouco.

Sáb. a partir das 22.30. 5€