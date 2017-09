Festival de Cerveja Artesanal regressa ao Mercado de Campo de Ourique

É a terceira edição de um festival que tem como missão meter-lhe o maior número de cervejas possível na mão. De quinta a sábado, há cevada e animação do Mercado de Campo de Ourique.

O que não falta por aí neste 2017 são cervejas. Cervejas e festivais de cerveja. Nas dez formas diferentes de ser feita, entre a fermentação e a escolha dos cereais, está o segredo. E a exigência aumenta. Já não vamos naquela cerveja barata só porque é barata. Ou, se formos, é porque naquele momento específico não havia mais o que beber. Aqui não. Estamos no Festival de Cerveja Artesanal, onde abundam as opções alternativas. É de quinta-feira, 28 de Setembro, a sábado, 30.

Já em 2016, a Sagres, a Sagres Radler, a Bohemia, a Heineken e a Guinness tinham marcado presença no evento. A novidade deste ano são as presenças das artesanais Topázio, Onyx e Lagunitas. Esta última é uma marca que pertence à Heineken, enquanto que a Topázio e a Onyx são de Coimbra – são aliás duas cervejas com história que, entretanto, terminaram e foram recuperadas pela Hoppy House Brewing e pela Praxis.

A partir das 21.00, durante os três dias de Festival de Cerveja Artesanal, também há concertos e DJ sets. Para um festival bem regado.