Há jardins para descobrir em Lisboa de copo na mão

A iniciativa Strongbow Jardins Secretos leva-o a jardins exclusivos e privados, que não pode visitar quando lhe dá na real gana. Começa sábado, dia 16 de Setembro, e dura por um mês.

Os lisboetas estão sedentos de jardins. Novos jardins, daqueles que não se conhecem os cantos, daqueles com boa vista e do melhor oxigénio que há. Ainda para mais quando o Verão está a dar as últimas e a praia já enjoa. São jardins em traseiras de prédios, impossíveis de vislumbrar da rua.

Na zona do Miradouro do Adamastor, em Santa Catarina, está um deles, no número 65 da Travessa do Cabral. Na Rua Vitor Cordon, número 5, no Chiado; na Rua Maria da Fonte, 27, no Intendente; e na Rua da Aliança Operária, 65, em Alcântara estão outros. Este mês, aos sábados e domingos, tem oportunidade de os conhecer. E mais: conhecê-los com uma constante curadoria musical que garante dança e momentos culturais, para intercalar com sidra.

Tem um jardim catita? Além das festas, o projecto lançou também uma plataforma online (www.strongbowjardinssecretos.com), na qual se pretende que todos os portadores de jardins possam submeter a sua candidatura, habilitando-se a ser mais um jardim secreto lisboeta. Quem sabe se até lhe oferecem um frigorífico com garrafas.

17.00. Entrada grátis.