Há um Boteco na rua principal de Cacilhas com petiscos para partilhar

Se em Lisboa os restaurantes já esgotaram o conceito de petiscos e de comida para partilhar, em Cacilhas, a 10 minutos de distância do Cais do Sodré, há agora um revivalismo dos pratos para picar – e não estamos a falar só dos caracóis e dos pica-paus. O novo Boteco 47 tem uma carta com muita escolha, um balcão e uma grande esplanada na rua principal, cada vez mais composta ao nível da restauração, com japoneses, italianos, hamburguerias e gelatarias artesanais a preencher o rol de restaurantes tradicionais portugueses.

João Paulo Zortéa esteve na cozinha do Atira-te ao Rio, o restaurante no Ginjal com vista para o rio Tejo, nos últimos quatro anos, mas quis abrir o seu seu próprio projecto de “petiscos descontraídos sem pretensões”. Tem uma carta fixa, mas de três em três dias acrescenta três sugestões novas, muito inspiradas nas suas raízes brasileiras – como os corações de galinha com cebola e tomate.

Fotografia: Francisco Santos

Há sardinhas alimadas com coentros (5€), salada de ovas com pickle caseiro de cebola roxa e molho de pimentos assados (6€), bacalhau fresco laminado com azeite, tapenade e coentros (7€), os very typical camarões fritos com alho, citronela e malagueta (11€), ou ovos mexidos com cogumelos shitake e presunto crocante (5,50€). “Tudo é comida de partilha à excepção do prego, que normalmente é a sobremesa dos petiscos”, diz João, que quis combinar os clássicos e dar-lhes o seu toque.

Fotografia: Francisco Santos

E os preços são acessíveis – “estamos na margem Sul, não podemos praticar os preços de Lisboa”, admite João, que acredita que as pessoas começam agora a perder o preconceito a relação a Cacilhas. Afinal pode jantar num sítio menos apinhado e ainda dá uma voltinha no cacilheiro (tome nota desta informação útil: o bilhete de barco custa 1,20€, mais 0,50€ se não tiver o cartão verde, e fica mesmo ao pé da principal artéria de Cacilhas. O último barco de volta para Lisboa parte à 01.20).

Só abre às 17.00, mesmo a pedir o petisco ao final da tarde. Agora que o Verão ainda dá um ar de sua graça e as noites estão agradáveis é aproveitar a grande esplanada – no interior do Boteco só há uma mesa para quatro e um balcão. No Inverno provavelmente abrirá para almoços e fechará mais cedo, mas é pedir uma mantinha para não resfriar.

Rua Cândido dos Reis, 47A (Cacilhas). Ter-Dom 17.00-02.00.

