"Património e Natureza" é o tema das Jornadas Europeias do Património 2017, agendadas para os dias 22, 23 e 24 de Setembro. Inscreva-se já para visitar as Galerias Romanas, uma das paragens da iniciativa.

Foram descobertas com o terramoto de 1755 e todos os anos são motivo de romaria à Rua da Prata. O mais difícil é conseguir vaga para visitar as Galerias Romanas. Se quiser aproveitar a próxima leva, à boleia das Jornadas Europeias do Património, reserva já as datas na sua agenda e, mais importante que isso, trate o quanto antes da inscrição.

Se for rápido no gatilho, fique então a saber mais pormenores das visitas, marcadas paras os dias 22, 23 e 24 de Setembro. Decorrem entre as 09.00 e as 18.45, são feitas em grupo e duram cerca de 20, 25 minutos. O preço de acesso é 2€. Os menores de 12 anos estão isentos do pagamento mas atenção que devem também preencher inscrição e levantar o respectivo bilhete. Nota ainda para o número máximo de inscrições por pessoa: quatro.

Depois da reserva e recepção da confirmação, não se atrase a efectuar o pagamento e a levantar os bilhetes no núcleo do Museu de Lisboa seleccionado na inscrição (Palácio Pimenta, Santo António ou Teatro Romano): só tem três dias para o fazer. No caso de ter realizado reservas para menores de 12 anos deverá apresentar o comprovativo da idade. Se não tratar destes passos todos dentro do tempo limite, diga adeus à reserva online.

Admitindo que conseguiu superar esta prova com sucesso, decore ainda os passos finais. Todos os visitantes devem estar no local (esquina da Rua da Conceição com a Rua dos Correeiros) 15 minutos antes da visita. Escusado será dizer que o bilhete não deve ficar em casa. Ah, e se desistir, despeça-se também do valor pago. Mais questões? Fale com o servicoeducativo@museudelisboa.pt