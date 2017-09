"It’s a Pleasure To Burn". Tamara Alves on fire na sua exposição a solo

Uma instalação com corvos, pinturas queimadas, lobos, tatuagens, flechas e corações em chama. A ilustradora e street artist Tamara Alves troca as paredes das ruas pelas da galeria Art Room, no Príncipe Real, na sua exposição a solo, para ver até 10 de Outubro.

Foi uma das caras do festival Alive! deste ano, pintou os painéis comemorativos dos 130 anos do vinhos Gran Cruz, no Porto, esteve no festival de arte urbana Muro em Marvila e ainda arranjou tempo para ilustrar dois livros da Leya, um deles com figuras emblemáticas do futebol que ainda não foi lançado.

Tamara Alves está on fire, mais ainda na sua exposição a solo, que inaugura quinta, 28 de Setembro, e fica até 10 de Outubro na galeria Art Room, no Príncipe Real. A inspiração para o nome da exposição, "It’s a Pleasure To Burn", vem do livro distópico Farenheit 451, de Ray Bradbury, em que bombeiros deitam fogo a livros.

Fotografia: Manuel Manso

Aqui, é a própria artista a queimar alguns dos seus trabalhos, com as marcas do fumo no papel a confundirem-se com as das aguarelas, coisa que ainda não tinha experimentado. “Nunca queimei um trabalho antes”, revela. “Há dois anos comecei a rasgar os desenhos e revelou-se um exercício libertador. Assim como na rua o meu trabalho é efémero, porque de um momento para o outro pode deixar de existir, o rasgar do papel ou o queimar acaba ser algo semelhante ao ‘abandono’ da obra na rua.”

Na exposição, o fogo acaba por complementar a imagem de um peito a arder, de um coração em chamas. “Aqui explico que como somos seres materialistas, temos tendência para nos agarrarmos a tudo, guardar tudo, ter posse. Este exercício vai contra isso, é libertador.”

Libertador principalmente para Tamara, que encara a exposição como um “renascer das cinzas”. “Esta série de trabalhos que apresento em galeria marca uma nova fase, daí também que o fogo faça sentido porque estou a mostrar trabalho muito diferente.”

Entre as peças, que começam nos 50 euros (serigrafias) e vão até aos 1000 euros, está um coração pintado a ouro e uma instalação com corvos, uma interpretação da expressão inglesa “a murder of crows”. Os felinos, uma marca do seu trabalho, por agora ficam de parte. “Tentei recriar um mundo meu, de flechas simbólicas que nos atravessam o peito, fumo, o queimar de um fósforo até ao final, tatuagens, correr riscos, papel queimado e os lobos como companheiros.”

Tamara Alves vai estar na galeria para a inauguração (quinta, 28, às 18.00) e nos dias 5, 7 e 10 de Outubro.

"It's a Pleasure To Burn" Até 10 de Outubro na Art Room. Pátio do Tejolo, 1 à D. Pedro V (Príncipe Real). Ter-Sáb, 14.00-19.00. Grátis.