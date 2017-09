Já chegou o quinto volume da saga Millennium

O Homem que Perseguia a sua Sombra dá seguimento à saga encetada por Stieg Larsson e continuada por David Lagercrantz.

Eis Lisbeth Salander, sempre ela, desta vez a cumprir uma curta pena no estabelecimento prisional feminino de Flodberga e a fazer o possível por evitar qualquer conflito com as outras reclusas, tarefa que não se adivinha fácil. Preparado para mais um regresso às sombras da infância da personagem criada por Stieg Larsson?

Pois bem, não é preciso esperar mais pelo quinto volume da saga Millennium. O livro, editado pela D. Quixote, chegou hoje às livrarias. O Homem que Perseguia a sua Sombra é o segundo título com a assinatura do escritor David Lagercrantz, que se estreou com "A Rapariga Apanhada na Teia de Aranha", em 2015, e a quem coube a honrosa, e igualmente ingrata, missão de continuar o legado de Larsson, depois da morte do autor sueco em 2004.

Depois da tecnologia e da vigilância terem marcado a obra anterior da série, o abuso de autoridade é o tema em cima da mesa, ou das páginas desta edição, um dos lançamentos a marcar a rentrée literária.

