Kendrick Lamar triunfa nos prémios MTV mais políticos de sempre

Longe vão os tempos em que o mundo parava para assistir aos prémios da MTV. O canal foi perdendo a sua posição de poder e com isso também os prémios perderam força. Mesmo assim, os MTV Video Music Awards continuam a ser um momento importante na indústria. Ainda mais quando todos se unem para pedir mais igualdade e inclusão. Foi o que aconteceu neste domingo, noite em que Kendrick Lamar saiu vitorioso com seis estatuetas.

Kendrick Lamar conquistou assim o prémio mais desejado na noite deste domingo, o de melhor vídeo do ano com "Humble". O rapper, que estava nomeado para oito prémios, foi ainda premiado nas categorias de melhor vídeo hip hop, melhor direcção de arte, melhores efeitos visuais, melhor fotografia e melhor realização. Foi Kendrick Lamar quem abriu a noite com uma actuação que marcou o tom da noite: nos ecrãs passaram imagens da violência policial racial intercaladas com comentários da Fox News.

"Sabem o que é que nos une? A música", começou por dizer Katy Perry, que apresentou a cerimónia. Também a artista não poupou nos ataques ao Presidente norte-americano, Donald Trump. "Mesmo no apocalipse merecemos boa música", brincou.

A cerimónia deste domingo em Los Angeles ficou ainda marcada pela presença de Susan Bro, mãe de Heather Haye, morta nos protestos de Charlottesville. Coube a Robert Wright Lee, pastor e descendente do general Robert E Lee, líder da confederação chamá-la ao palco. "É meu dever moral falar contra o racismo, o pecado original da América", começou por dizer, condenando o que se está a passar actualmente nos Estados Unidos. Susan Bro lembrou a morte da filha e aproveitou a ocasião para anunciar a Fundação Heather Haye, uma organização sem fins lucrativos que terá como objectivo combater o ódio através de bolsas de estudo. "Quero que as pessoas saibam que a Heather não se manifestou sozinha. Ele foi seguida por pessoas de todas as raças e todo o tipo de background neste país."

A noite dos VMA destacou-se ainda por uma homenagem de Jared Leto a Chester Bennington, que se suicidou no mês passado. O músico e actor falou da importância de ajudar aqueles que sofrem de depressão. Tema também abordado por Kesha.

Pink, que recebeu o prémio especial de noite, o Michael Jackson Video Vanguard, falou contra o preconceito. Para marcar uma posição, a MTV convidou ainda militares transgéneros. De lembrar que Donald Trump anunciou a decisão de que estes não poderiam mais servir o exército norte-americano.

No que à música diz respeito, destaque para Taylor Swift, ela que deu a conhecer o novo vídeo de "Look What You Made Me Do", onde se declara uma nova pessoa. Em apenas uma hora, o vídeo já contava com meio milhão de visualizações no YouTube.

Swift ganhou um VMA na categoria de melhor colaboração por "I Don't Wanna Live Forever" com Zayn Malik. Ed Sheeran venceu o prémio de artista do ano.