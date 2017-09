Lisboa tem o Melhor Porto de Cruzeiros da Europa

O galardão é nosso. Lisboa recebeu hoje durante os World Travel Awards Europe 2017 o prémio de Melhor Porto de Cruzeiros da Europa.

Este é o Monarch, o primeiro navio a atracar na Nova Gare do Terminal de Cruzeiros de Lisboa, e que no passado dia 18 de Setembro despejou 3500 turistas em Santa Apolónia. A área envolvente ainda precisa de mimos, mas a votação realizada pelo público e por mais de 200 mil profissionais de Turismo, oriundos de 160 países não olhou a pormenores. O panorama geral é por si vencedor: só no ano passado passaram pelo rio Tejo cerca de 500 mil turistas a bordo de navios que pouco devem ao tamanho.

O prémio distingue a qualidade de serviços e infraestruturas disponíveis para turistas que visitam e fazem escala na cidade. Para Paula Oliveira, diretora executiva do Turismo de Lisboa, a distinção “contribui para um melhor posicionamento do Porto de Lisboa a nível europeu e é o reconhecimento dos resultados da aposta na promoção de Lisboa enquanto destino de cruzeiros, o que muito nos orgulha e motiva para continuar promover a excelência turística da capital portuguesa”.

E é muito possível que continuem a chover prémios para Lisboa. A nível mundial, a cidade está nomeada para Melhor Destino City Break, Melhor Destino de Cruzeiros e, mais uma vez, Melhor Porto de Cruzeiros, votações que terminam no próximo dia 30 de outubro em www.worldtravelawards.com.

Prémios também piscam o olho ao Pestana