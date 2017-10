ModaLisboa: candelabros-jóia, águias rainhas e um final fertilizado

No último dia de uma 49.ª edição num novo local, com mais desfiles abertos ao público — foram oito no total —, a passerelle da ModaLisboa encerrou com um Filipe Faísca efusivo na companhia de Maria Borges, a modelo angolana que está a dar que falar (foi uma das sensações no desfile da marca de lingerie norte-americana Victoria's Secret). Pelo meio, houve o regresso de Nair Xavier vestiu os manequins com fatos coloridos e Olga Noronha levou para a sala de desfiles verdadeiros candelabros-jóia. Luís Carvalho, que encheu a sala de desfiles e levou uma ovação, inspirou-se na águia, a ave-rainha.

A ModaLisboa regressa ao Pavilhão Carlos Lopes em Março do próximo ano com as colecções Outono/Inverno 2018 dos designers portugueses. Antes disso, para tirar a barriga de misérias, passámos em revista o terceiro e último dia — houve quatro designers que se destacaram.

© MODALISBOA / PHOTOGRAPHY: UGO CAMERA

Outro dia de sol e temperaturas de Verão em Lisboa, com cor, muita cor. A responsável é Nair Xavier, que faltou duas estações à chamada da Moda. Regressou agora com a sua marca menswear e com uma parceria com a marca de alfaiataria Diniz&Cruz.

© MODALISBOA / PHOTOGRAPHY: UGO CAMERA

Olga Noronha inspirou-se em candelabros e teve duplo desfile: primeiro com as pedras ao natural, depois com luz negra que revelava as verdadeiras cores das peças de joalharia da designer, também num regresso à plataforma de micromarcas LAB depois de uma pausa para acabar o doutoramento. A acompanhar, piano ao vivo.

© MODALISBOA / PHOTOGRAPHY: UGO CAMERA

Ao cair da noite foi a vez de Luís Carvalho. O criador português, que já tinha apresentado a sua colecção de homem em Paris, em Junho, aqui apresentou a colecção completa. Ocre, tons neutros e rosa claro foram os tons de uma colecção que teve como ponto de partida os tons dos desertos áridos. Nas costas de camisas de tecidos leves havia águias bordadas, nos vestidos fluidos os plissados bailaram. Alguns dos bonitos vestidos compridos vão estar, certamente, numa próxima passadeira vermelha portuguesa.

©FDR

Filipe Faísca, o veterano da noite, fechou esta edição da ModaLisboa com chave de ouro, literalmente: Maria Borges e um vestido com franjas douradas, que pegou ao colo para um final em grande. A colecção Fertilizer faz uma viagem entre passado e presente, com muitos metalizados a contrastar com tops em crochet. Os modelos desfilaram, como habitualmente, com os sapatos de salto vertiginoso de Christian Louboutin.