Na cozinha com Mary Berry

Comida caseira, muito saborosa, feita para ser consumida em família, com abundância e recorrendo a ingredientes simples, acessíveis e do gosto geral. Eis a receita de sucesso da veterana cozinheira inglesa Mary Berry, que ela põe em prática no seu programa Mary Berry Cooks, do 24 Kitchen (Ter 13.30), complementado com mais outra rubrica no mesmo canal, Mary Berry’s Absolute Favourites.

Mary Berry estudou em França, foi editora de duas revistas inglesas da especialidade nos anos 60 e estreou-se nas emissões de televisão sobre comida na década de 70, na BBC, com Afternoon Plus.

Capitalizando na sua longa e diversificada experiência culinária põe em prática as suas receitas em cada um dos programas, sempre com simplicidade, gosto, clareza e qualidade, numa abordagem à cozinha que é tão prática e eficaz quanto intemporal.