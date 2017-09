Nesta Frutaria da Baixa não há só fruta: também há smoothie bowls

Já foi uma casa de pronto-a-vestir, agora é uma Frutaria. Mas com twist, que é como quem diz refeições.

Não é a mais tradicional das frutarias. Esta tem o chão em mármore axadrezado polido, paredes em madeira, uma horta vertical, mesas e um quadro em ardósia preto carregadinho de sugestões para comer e beber, dos sumos naturais às smoothie bowls. É uma “frutaria do século XXI”, justifica Pedro Oliveira, o responsável da nova Frutaria na Baixa Lisboeta e do hostel We Love F** Tourists, no mesmo prédio.

Fotografia: Manuel Manso

“Quisemos trazer um bocadinho das frutarias que estão nos bairros residenciais para o centro histórico da cidade”, explica. Ao mesmo tempo, a ideia era servir pequenos-almoços e almoços, atentos às grandes tendências da alimentação saudável – há quatro bowls diferentes, desde a base de açaí, à de espinafres com banana e leite de amêndoa ou à de iogurte grego com granola – mas não esquecendo as iguarias mais típicas portuguesas como a canja de galinha (3,50€), aqui numa versão "menos aguada e mais consistente" ou a sandes com queijo de Seia e presunto. Em breve haverão pastéis de massa tenra (ainda estão em testes).

Fotografia: Manuel Manso

Praticamente tudo o que está no menu, pensado pelo chef Marcos Ribeiro (responsável pela carta da Taberna Moderna), leva fruta. Há salada de atum braseado com quinoa, laranja em gomos, abacate, coentros e vinagrete de mel e citrinos (8,50€), sandes com pêra tostada com mel, queijo brie, rúcula e nozes tostadas (4€) ou com bacon, abacate, rúcula, tomate e maionese de lima (3,50€). Nas tostas há uma que foge à regra – com gravlax de salmão, queijo creme e cebolinho (5,50€).

Fotografia: Manuel Manso

O brunch é servido todos os dias e inclui uma bebida quente (do café singelo ao chai latte, uma mistura de especiarias), um sumo natural, uma bowl e um prato de ovos (escalfados ou mexidos, servidos em fatia de pão tostado) ou panquecas (15€).

Fotografia: Manuel Manso

Mas não é só modernices e isto é mesmo uma frutaria, portanto Pedro já encomendou uma balança para responder de uma vez que sim a todas as pessoas que já entraram na Frutaria para comprar fruta, que chega todas as manhãs fresca do Mercado da Ribeira. Os saquinhos de pano e as caixas já estão lá e nas próximas semanas o espaço já vai dar para fazer verdadeiro jus ao nome.

Rua dos Fanqueiros, 269 (Baixa). Ter-Dom 09.00-19.00.