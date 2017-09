O guia turístico do Google já está disponível em Portugal

Não são as recomendações da Time Out, mas admitimos que o Google Trips é uma ferramenta que dá jeito a qualquer viajante – e por isso não podemos ignorar a novidade: esta aplicação já está disponível em Portugal.

É uma espécie de guia de bolso turístico personalizado, como definiu Eric Zimmerman, do Google. Basicamente, esta aplicação vem ajudar-nos a planear as nossas férias. Com a informação das reservas que vai buscar ao Gmail, mas mantendo a informação segura, de acordo com o comunicado da empresa, o Google Trips traça um plano perfeito.

Senão veja: se a reserva for para dois dias, a aplicação vai dar um plano para dois dias, reconhecendo o horário local, bem como a meteorologia. Assim, se estiver a chover, por exemplo, é provável que a aplicação lhe sugira coisas para fazer no interior.

Para cada viagem, o Google Trips, disponível em cerca de 200 países, tem informação não só de coisas para fazer e sítios a visitar, como também dos melhores restaurantes e bares. A grande vantagem desta aplicação é que funciona em modo offline, bastando para isso que planeie a sua viagem antes de sair. Se assim o fizer, poderá aceder a todo o plano, mapas incluídos, sem se ligar à Internet. É dizer, sem gastar dados móveis.

Mas não se esqueça: consulte sempre primeiro as sugestões da Time Out, para que nada lhe falte à chegada.