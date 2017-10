“O Jantar do Ano” é no Beato e os bilhetes já estão à venda

Quatro chefs, um menu de luxo para mais de mil pessoas e uma causa solidária. É a 3.ª edição do Jantar do Ano, uma iniciativa conjunta da Let’s Help e da Adega Mayor. O menu do jantar – que acontece a 11 de Novembro, foi preparado por Justa Nobre, Vítor Sobral, João Rodrigues e Henrique Sá Pessoa – foi revelado na última quarta-feira.

No Convento do Beato este jantar vai começar com um salmão da Noruega curado com caldo de castanhas, da autoria de Sá Pessoa. Segue-se uma sopa rica de robalo à Justa, assinada por Justa Nobre, e uma tomatada de bacalhau da Noruega, batata doce e hortelã, preparada por Vítor Sobral. A refeição termina com bochechas de vitela, cogumelos e puré trufado de batata, da responsabilidade de João Rodrigues.

“Este é o momento do ano em que quatro chefs de topo nacional se reúnem para um desafio gastronómico ímpar. São mais de 1000 os convidados que esperamos receber nesta 3.ª edição e a exclusividade desta experiência mantém-se como a nossa grande bandeira”, defende em comunicado Francisco Mello e Castro, CEO da Let’s Help, um fundo de investimento social que ajuda instituições sem fins lucrativos.

Os bilhetes para O Jantar do Ano estão à venda nos locais habituais e têm o preço de 45€. Há ainda a opção de comprar um pack premium, que dá direito a 10 lugares, pelo preço de 600€.

A totalidade do lucro reverte para a Let’s Help.